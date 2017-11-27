Опрос в Украине: молодежь стремится в ЕС и хочет заработать

Сотрудники общественной организации «Новая Европа» и GfK провели масштабное исследование в Украине с участием двух тысяч граждан в возрасте от 14 до 29 лет, проживающих в разных регионах, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что в большинстве своем украинская молодежь не курит, занимается спортом, а также ничего не хочет знать о политической ситуации. Больше всего молодых украинцев волнует социальная нестабильность, и они ищут способы заработка. 96 процентов опрошенных заявили о том, что при поиске работы, в первую очередь, их интересует размер зарплаты.
Каждый пятый рассказал, что денег хватает только на оплату ЖКХ и продукты, 53 процента отметили, что доходов хватает и на одежду, однако дорогую технику и вещи они не могут себе позволить. 76 процентов молодых украинцев признались, что никогда не были за границей, а 60 процентов заявили, что хотят, чтобы Украина вступила в Евросоюз.