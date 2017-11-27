В КГБ Беларуси раскрыли карты: Шаройко был задержан за сбор информации о военных объектах РФ

В частности, в сообщении КГБ Беларуси отмечается: «В 2009 году Шаройко был уволен из силовых структур. Однако уже через два года его восстановили в число офицеров оперативного резерва. После этого, прикрываясь должностью обычного журналиста он начал вести свою деятельность в Беларуси. А за координацию его работы ответственным был еще один сотрудник главка Минобороны Украины Игорь Скворцов, являющийся также советником посольства Украины в Беларуси. Примечательно, что во время обыска у задержанного украинцы были обнаружены на электронных носителях копии разведданных, а также последующие задания от руководства, из чего стало понятным, информация какой категории интересовала заказчиков».
Как информирует «БЕЛТА», «на текущий год им в качестве задания были определены такие объекты как Совет Министров, внешнеполитическое ведомство Беларуси, российское посольство и военные объекты РФ в республике. Они на протяжении 2017-го должны были изучить эти объекты».