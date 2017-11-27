В рейтинге конкурентоспособности Украину обогнал даже Таджикистан

Специалисты Всемирного экономического форума обнародовали рейтинг конкурентоспособности стран. Как передает replyua.net со ссылкой на БизнесПортал, в рейтинг The Global Competitiveness Report 2017-2018 были включены 137 государств, и Украина смогла подняться только на 81-ую позицию. Первое место рейтинга заняла Швейцария.
Впрочем, Украине удалось незначительно улучшить свои позиции – в прошлом году она занимала лишь 85-ое место. Рейтинг составляли эксперты из более чем ста государств, и они учитывали 12 показателей конкурентоспособности. В итоге Украину обогнал Таджикистан. Главными факторами, отрицательно повлиявшими на конкурентоспособность Украины, специалисты называют малообразованность рабочих, плохое здоровье общества, высокий уровень преступности, доступ к финансированию, неэффективную правительственную бюрократию, инфляцию, политическую нестабильность, а также коррупцию.
Самые плохие показатели были зафиксированы по таким позициям, как имущественные права, независимость судов, хищение государственных средств, эффективность государственных расходов, качество дорог, кредитный рейтинг страны, надежность банков.