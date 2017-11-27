ГСЧС предупредила о лавинной опасности в Карпатах

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области на странице ГСЧС в Фейсбуке предупредили об опасности схода лавин (третий уровень) на востоке Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области, информирует replyua.net.
Кроме того, спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий в западных областях Украины. По прогнозам синоптиков, 27 ноября, в понедельник, в западных регионах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туманы и гололед. Глубина снежного покрова в Карпатах местами составит до 70 сантиметров. Туристов и местных жителей призывают быть особенно осторожными и не подвергаться опасности. Сильные дожди пройдут во всех западных областях, а вот мокрый снег синоптики обещают только в высокогорье. Кроме того, в реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды до одного метра.
Напомним, что ранее метеорологи дали подробный прогноз на предстоящую зиму. Отмечается, что самым холодным месяцем станет декабрь, также ожидаются резкие перепады температуры на протяжении всей зимы. В декабре прогнозируются морозы до -14 градусов, также мороз синоптики пообещали после 10 января, однако такая погода продлится недолго.