Розенко: «дети войны» - это выдуманный статус, и никакого перерасчета пенсий и соцвыплат по нему не будет

В частности, чиновник пояснил: «Проект закона о «детях войны» в свое время был принят в ходе смены власти, когда власть Кучмы-Януковича уходила в прошлое, а в настоящее приходила власть Ющенко. Именно в то время в популистском угаре, и в том числе в Верховной Раде, во время президентской избирательной кампании был проголосован проект закона о «детях войны», что ничего общего с социальной защитой населения не имеет».
В результате, вице-премьер назвал статус «дети войны» выдуманной категорией граждан, и такой категории нет ни в одном государстве нашего мира». При этом чиновник добавил: «Я понимаю, как таким людям тяжело жилось, им приходилось очень тяжело работать и много чего терять, однако с 2004 года такой документ о «детях войны» не выполнялся в полном объеме никакой властью и никаким правительством. Почему? А все потому, что там были установлены гарантии, которые несправедливо меняли социальную политику». Также Розенко подчеркнул: «Никакие льготы и преференции, которые уже существовали ранее для этого статуса, отменяться не будут. Закон будет выполняться в тех границах, в которых он работает в настоящее время. Но никакого перерасчета пенсий и других соцвыплат по «детям войны» не будет».