Политолог прокомментировал высокий президентский рейтинг Вакарчука

В интервью телеканалу «24» политолог Николай Давыдюк заявил, что лидер группы «Океан Эльзы» является интересным кандидатом на наивысшую государственную должность, однако возникает вопрос о готовности самого певца стать президентом, передает replyua.net. Эксперт считает, что в случае с результатами соцопроса, в котором Вакарчук замыкает лидерскую тройку, существуют определенные вопросы, касающиеся методики проведения.
«Совершенно очевидный вопрос: почему в списке нет Луценко, Кличко и Гройсмана? Было бы логично ответить, что эти политики не заявляли о планах участвовать в президентских выборах. Впрочем, такого заявления не озвучивал и Вакарчук. И набор кандидатов можно считать достаточно условным. И, как потом показывает результат, он еще кому-то выгодный», – считает Давидюк.
Кроме того, продолжил эксперт, согласно результатам опроса, существует определенный перебор «веса», в особенности, это касается Анатолия Гриценко. Политолог отметил, через три года после предыдущих президентских выборов ничего существенного этот политик не сделал, он не такой активный, как Саакашвили. Но у Саакашвили рейтинг 1,5%, а у Гриценко – 9%.