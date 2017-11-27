Всемирный банк: повышение цен на сигареты поможет уменьшить число курильщиков в Украине

Эксперты Всемирного банка заявили о том, что в следующем году объемы продаж сигарет в Украине снизятся на пять миллиардов штук, и повышение акцизов поможет сократить число курильщиков в стране, сообщает replyua.net со ссылкой на официальную страницу ВБ в Фейсбуке.
«Эксперты по контролю над табаком прогнозируют, что благодаря росту акциза, продажа сигарет в 2018 году ожидаемо снизится на 5 млрд штук, как благодаря уменьшению их потребления в Украине, так и сокращению контрабанды украинских сигарет в страны ЕС», - сказано в сообщении экспертов. По словам специалистов, Украине нужно очень грамотно подходить к вопросу, касающемуся повышения акцизов. «Самой эффективной политикой налогообложения сигарет в Украину может быть повышение как специфической, так и адвалорной ставок. Это обеспечит равномерный рост акцизов и цен на дорогие и дешевые сигареты, которые одинаково вредны», - отметили специалисты.
В ВБ также рассказали, что уже предоставили украинским властям несколько вариантов по повышению акцизов. Напомним, что в 2018 году ставки акцизов на сигареты должны повыситься почти на тридцать процентов, а с 2019 года они будут увеличиваться на двадцать процентов ежегодно.