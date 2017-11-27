Украина получит от Литвы оружие на два миллиона евро

В правительстве Республики Литвы приняли решение о передаче Украине вооружения, общая стоимость которого составит 1,93 млн евро, включая семь тысяч. автоматов Калашникова и два миллиона патронов к ним, 80 пулеметов, минометы и противотанковое оружие. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты «РИА Новостей», сославшись на содержание проекта постановления правительства Литвы, автором которого является Минобороны балтийской республики и опубликованный на странице электронного парламента.
«Правительством Литвы было согласовано решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», – подчеркивается в сообщении. Также известно, что проект постановления литовского правительства направлен на рассмотрение министерством финансов и внешнеполитического ведомств страны.
Стоит отметить, что ранее Государственный департамент Соединенных Штатов объявил тендер на приобретение учебного военного оборудования для Вооруженных сил Украины.