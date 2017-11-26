Манафорт может быть причастен к отказу Кабмина Украины от ассоциации с ЕС в 2013-м, - эксперты

Зафиксированные в документах несколько поездок Манафорта могут привлечь внимание следственных органов, о чем пишет получившее бумаги от источника в украинском правительстве бюро. К примеру, в апреле 2014-го Манафорт летал в Вену, где за месяц до этого власти арестовали олигарха из Украины Дмитрия Фирташа. В свою очередь один из бывших американских чиновников заявил, что Манафорт встречался с Фирташем в Вене, где последний ожидает экстрадиции в США. Другая поездка бывшего политтехнолога Партии регионов, которая также могла бы стать интересной следователям, была в июле 2013-го, когда Манафорт и бывший консультант Януковича Константин Килимкин вылетели во Франкфурт чартерным рейсом, принадлежащем промосковскому депутату Андрею Артеменко.
Эксперты США из РФ, в свою очередь, заявили, что они подозревают, что поездка была прелюдией к расширению российского влияния, чтобы отказать Виктора Януковича от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По мнению экспертов, именно это решение и открыло двери для военного вторжения Российской Федерации в 2014 году на Донбасс.