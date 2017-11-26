Жизнь в Крыму: из-за штрафов крымчане готовы отказаться от земельных паев, - Джеппаров

В частности, правозащитник отметил: «У многих пустует земля, народ на селе не богатый, следовательно, обрабатывать находящийся в нескольких километрах от дома участок далеко не каждый может. Вот и простаивает земля в ожидании лучшего времени. Однако, согласно законодательству РФ, это грозит процедурой изъятия земли». По словам Джеппарова, владелец участка сначала получит штраф с предписанием о необходимости проведения обработки участка. Он добавил: «В случае невыполнения предписания, то в дальнейшем выписывается повторный штраф и запускается процедура конфискации земли».
Примечательно, что после аннексии Крымского полуострова Россией, изъятие у собственников необрабатываемых, используемых не по назначению или запущенных земельных участков становится простой практикой.