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Жизнь в Крыму: из-за штрафов крымчане готовы отказаться от земельных паев, - Джеппаров

Жизнь в Крыму: из-за штрафов крымчане готовы отказаться от земельных паев, - Джеппаров Владеющие земельными участками, которые не используются, жители аннексированного Россией Крымского полуострова, боятся штрафов и готовы отказаться от своих земельных участков, о чем «Крым.Реалии» рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров информирует replyua.net.

В частности, правозащитник отметил: «У многих пустует земля, народ на селе не богатый, следовательно, обрабатывать находящийся в нескольких километрах от дома участок далеко не каждый может. Вот и простаивает земля в ожидании лучшего времени. Однако, согласно законодательству РФ, это грозит процедурой изъятия земли». По словам Джеппарова, владелец участка сначала получит штраф с предписанием о необходимости проведения обработки участка. Он добавил: «В случае невыполнения предписания, то в дальнейшем выписывается повторный штраф и запускается процедура конфискации земли».

Примечательно, что после аннексии Крымского полуострова Россией, изъятие у собственников необрабатываемых, используемых не по назначению или запущенных земельных участков становится простой практикой.
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