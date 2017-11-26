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Полиция задержала экс-комбата «Донбасс»

Полиция задержала экс-комбата «Донбасс»Сотрудники украинской полиции провели операцию по задержанию экс-комбата «Донбасс» Анатолия Виногродского. Как пишет replyua.net, в воскресенье, 26 ноября о задержании одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его экс-добровольца за нападение на охранника одной из компаний в Кировоградской области сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, в сообщении НПУ говорится: «Правоохранители установили, что 27 июля около 11 часов 30 минут задержанные уже граждане вместе с некоторыми другими лицами прибыли на территорию ЧСП. Правонарушители избили охранника при помощи кастетов и телескопических палок. Потерпевший получил множество телесных повреждений. Помимо прочего, злоумышленники отобрали у своей жертвы личное имущество. Таким образом, нападавшие нанесли потерпевшему материальный ущерб в размере более 650 тысяч гривен».

В это же время в полиции утверждают, что задержания осуществлялись на основании постановлений фемиды в Киеве и Житомирской области. Стоит отметить, что в транспортном средстве, в котором передвигался один из задержанных, правоохранители нашли ножи и биты.

Следователи квалифицировали действия злоумышленников по статье о разбое. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
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