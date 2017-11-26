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В «Укрзализныце» сообщили о новых дополнительных «новогодних» поездах

В «Укрзализныце» сообщили о новых дополнительных «новогодних» поездах
Компания «Укрзализныця» проинформировала о запуске семи дополнительных поездов, курсирующих на наиболее популярных направлениях в канун Нового года и Рождества. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что дополнительные поезда будут направляться в южные и западные регионы страны. В интервью журналистам исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил, что назначение дополнительных поездов будет касаться 47 рейсов: КиевЛьвов, Киев — Ковель, Киев — Хмельницкий, Киев — Одесса, Киев — Днепр, Днепр — Одесса и Одесса — Львов.

Таким образом, в период праздников расписание дополнительных поездов будет следующим: поезд номер 191/192 Киев — Львов (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5, 6 января. Из Львова 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 5,7 января). Поезд номер 1197/198 Киев — Ковель (выезд из украинской столицы 29, 31 декабря и 5, 6 января. Из Ковеля 29 декабря и 1, 5, 7 января). Поезд под номером 177/177 Киев — Хмельницкий (из Киева 23, 25, 30 и 31 декабря. Из Хмельницкого 23, 25, 30, 31 декабря). Поезд номер 223/224 Киев — Одесса (из Киева 30 и 31 декабря. Из Одессы 30 декабря и 1 января). Поезд номер 179/179 Киев — Днепр (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2 января. Из Днепра 28, 29, 30 декабря и 2 января). Номер поезда 63/64 Днепр — Одесса (из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6 января. Из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7 января). Наконец, номер 258/258 Одесса — Львов (из Одессы 22-30 декабря и 1-5, 7 января. Из Львова 23-31, 2-6 января).
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