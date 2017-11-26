Там нет союзников: эксперт рассказал, как на самом деле Европа относится к Украине

Политический эксперт Андрей Бузаров в интервью изданию «Апостроф» рассказал, что на сегодняшний день среди европейских стран у Украины есть партнеры, однако полноценным союзником из них нельзя назвать никого, передает replyua.net. С его слов, ряд стран Европейского союза заинтересованы в хороших отношениях с Россией, а такая возможность полностью исключается в случае союзничества с Украиной.
«С учетом всего этого в настоящее время я не могу утверждать, что Украина в Европе имеет какого-то союзника, я не вижу ни одной страны-союзницы Украины в Европе – их нет. Да, у нас есть партнерские отношения с многими странами, но они для нас никакие не союзники. Каждый так называемый союзник Украины на постоянной основе создает проблемы. Можно говорить о партнерских отношениях с Парижем, Берлином, Варшавой, Будапештом. Но ни в коем случае о союзнических отношениях», - сказал Бузаров. Эксперт добавил, что даже самые дружественные по отношению к Украине страны Европы не поддерживают союзничество с Киевом в политических элитах.
«Даже Литва не может быть для нас надежным союзником, поскольку нынешний президент этой страны Даля Грибаускайте по-дружески относится к Украине, но это не значит, что такая же политика будет проводиться следующим президентом», - отметил эксперт.