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В Украине начали производить мощнейшее ракетное оружие

В Украине начали производить мощнейшее ракетное оружие
Украина начинает запуск полного производства ракет проекта «Ольха» после того, как на завод «Артем» было доставлено оборудование, позволяющее производить боеприпасы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в процессе ознакомления с деятельностью производственной площадки «Артема». В том числе, известно об изготовлении корпусных деталей для «Ольхи».

По словам Турчинова, производство отечественных ракет, чьи характеристики должны превышать российские – это задание, которое СНБО поставило перед украинскими производителями. Высокопоставленный чиновник добавил, что сейчас эта задача выполняется четко и последовательно. Турчинов подчеркнул, Украина не располагала такими технологиями даже во времена Советского Союза. Производство серийных ракет начнется со следующего года.

«В наших планах – в начале 2018 года провести государственные испытания, после чего этим комплексом будут обеспечены Вооруженные силы Украины», - прокомментировал Турчинов. Отметим, что комплекс «Ольха» способен наносить поражение цели на расстоянии в пределах 120 километров.
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