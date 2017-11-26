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Обмен пленными: Украина готова на любые компромиссы с боевиками, - Тандит

Обмен пленными: Украина готова на любые компромиссы с боевиками, - ТандитСоветник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что украинская сторона готова к обмену 306 пленных террористов на 74 украинских заложника, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».

Правоохранитель отметил: «Мы готовы обсуждать списки. В перечень из 306 человек мы никого не вносили со стороны. Все эти люди осуществляли преступления против суверенитета и целостности Украины. Эти списки были поданы террористическими «ЛДНР». В настоящее время речь идет о 74 украинцах, находящихся в заложниках у боевиков. Мы будем делать все возможное, чтобы нам стала известна судьба 158-162 лиц тех, кто считается заложниками».

В это же время Тандит высказал предположение, что процесс обмена пленными между ОРДЛО и Украиной возобновится уже в ближайшее время. Советник главы СБУ отметил: «Это невероятно серьезная работа. О каких-либо сроках мы говорить не будем. Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей». Он добавил, что в настоящее время известно о местонахождении на оккупированном Донбассе 96 украинских заложниках. Кроме того, Тандит отдельно заверил, что Украина готова пойти на любые компромиссы в переговорном процессе с террористами, чтобы получить возможность забрать всех своих граждан. Он также анонсировал обсуждение деталей по этому поводу 29 ноября.
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