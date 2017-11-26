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Новоиспеченный главарь «ЛНР» рассказал о своей позиции к обмену пленными

Новоиспеченный главарь «ЛНР» рассказал о своей позиции к обмену пленнымиПриемник подавшего по причине контузии в отставку главаря «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого Леонид Пасечник рассказал журналистам сепаратистских СМИ (ЛИЦ), что он не намерен срывать процесс обмена пленными с украинской стороной.

Как информирует replyua.net, по словам террориста, после отставки прежнего руководителя псевдореспублики Игоря Плотницкого, в ОРДЛО не собираются изменять планы по обмену пленными. Он, в частности, заявил: «Идет процесс. Руководство «Министерства внутренних дел» и Народной милиции осуществили проверку всех лиц, которые были задержаны и пребывают на нашей территории, подлежащих обмену. Список будет обнародован в понедельник, 27 ноября 2017 года». При этом Пасечник отметил, что террористы самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик» будут оставаться «сторонниками соглашений, достигнутых в Минске».

Как ранее мы уже сообщали, Пасечник был назначен главарем террористической «ЛНР» в субботу, 25 ноября 2017 года после того, как Игорь Плотницкий подтвердил свою отставку с поста руководителя псевдореспублики. Практически сразу же после своей «коронации» Пасечник заявил, что рассчитывает на интеграцию региона в состав России.
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