Новоиспеченный главарь «ЛНР» рассказал о своей позиции к обмену пленными

Как информирует replyua.net, по словам террориста, после отставки прежнего руководителя псевдореспублики Игоря Плотницкого, в ОРДЛО не собираются изменять планы по обмену пленными. Он, в частности, заявил: «Идет процесс. Руководство «Министерства внутренних дел» и Народной милиции осуществили проверку всех лиц, которые были задержаны и пребывают на нашей территории, подлежащих обмену. Список будет обнародован в понедельник, 27 ноября 2017 года». При этом Пасечник отметил, что террористы самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик» будут оставаться «сторонниками соглашений, достигнутых в Минске».
Как ранее мы уже сообщали, Пасечник был назначен главарем террористической «ЛНР» в субботу, 25 ноября 2017 года после того, как Игорь Плотницкий подтвердил свою отставку с поста руководителя псевдореспублики. Практически сразу же после своей «коронации» Пасечник заявил, что рассчитывает на интеграцию региона в состав России.