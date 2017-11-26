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В РФ назвали мышление Порошенко «иезуитским» и предрекли очень тяжелую жизнь на Украине

В РФ назвали мышление Порошенко «иезуитским» и предрекли очень тяжелую жизнь на УкраинеВладимир Джабаров, являющийся первым заместителем председателя Совета Федерации по международным делам, комментируя российским журналистам заявление президента Украины Петра Порошенко об ответственности России за Голодомор и необходимости российского народа придти к покаянию за это, назвал его аморальным проявлением иезуитской логики, о чем пишет replyua.net.

В частности, Джабаров сказал: «По моему глубокому убеждению, обвинять Российскую Федерацию в Голодоморе – это иезуитская логика. От тех событий пострадал народ всего Советского союза. Мы ведь не знаем, что его причины – это ряд как внутренних, так и внешних факторов. Но публично заявлять, что Голодомор был спровоцирован Россией с целью совершить геноцид украинского народа, - это, на самом деле, просто аморально».

При этом Джабаров дал Петру Порошенко совет, сутью которого является выражение позиции по проявлениям неонацизма, которые якобы зачастую фиксируются на украинской земле. Зампредседателя Совфеда по международным делам заключил: «Петр Порошенко лучше бы высказался по неонацизму, который, в наши дни, к сожалению, проявляется на Украине. Пусть он разбирается с более глобальными вопросами, ведь при той политике, которую сейчас он ведет, не исключено, что на Украине жизнь станет очень тяжелой».
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