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У Елизаветы II не признали Голодомор геноцидом

У Елизаветы II не признали Голодомор геноцидомВласти Великобритании будут называть геноцидом только злодеяния в Руанде, Сребренице, а также в отношении Холокоста, о чем «Голосу Америки» сообщило посольство Украины в Лондоне, пишет replyua.net.

Сообщается, что правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Отмечается в сообщении, что специально по этому вопросу в Лондоне, 7 ноября были проведены слушания парламента Соединенного Королевства. А инициатором таких дебатов выступила депутат от правящей Консервативной партии Полин Латам.

Как результат, Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало информацию, что во время парламентских слушаний было принято решение не изменять свою позицию, в соответствии с которой термин «геноцид» власти Королевства применяют официально только к преступлениям, совершенным в Сребренице, Руанде, а также в отношении Холокоста. В частности, в Британии заявили: «Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая и определила геноцид как концепцию международного права. Но международное право ведь нельзя применять ретроспективно».
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