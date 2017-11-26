У Елизаветы II не признали Голодомор геноцидом

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Власти Великобритании будут называть геноцидом только злодеяния в Руанде, Сребренице, а также в отношении Холокоста, о чем «Голосу Америки» сообщило посольство Украины в Лондоне, пишет replyua.net.Сообщается, что правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Отмечается в сообщении, что специально по этому вопросу в Лондоне, 7 ноября были проведены слушания парламента Соединенного Королевства. А инициатором таких дебатов выступила депутат от правящей Консервативной партии Полин Латам.Как результат, Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало информацию, что во время парламентских слушаний было принято решение не изменять свою позицию, в соответствии с которой термин «геноцид» власти Королевства применяют официально только к преступлениям, совершенным в Сребренице, Руанде, а также в отношении Холокоста. В частности, в Британии заявили: «Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая и определила геноцид как концепцию международного права. Но международное право ведь нельзя применять ретроспективно».