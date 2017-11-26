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Протест под Радой: в Мариинском парке сгорела палатка митингующих

Протест под Радой: в Мариинском парке сгорела палатка митингующихВ столице Украины Киеве возле здания украинского парламента в Мариинском парке произошло чрезвычайное происшествие. Как информирует replyua.net, в Национальной полиции Киева сообщили, что сгорела палатка протестующих.

В сообщении Национальной полиции Украины в городе Киеве говорится: «В 9 часов 40 минут сотрудники правоохранительных органов заметили задымление в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины. Находившиеся на дежурстве в то время и полицейские, и спасатели незамедлительно бросились к месту инцидента, а после потушили палатку, которая горела». Сообщается также, что в результате пожара никто из людей не пострадал. А в соответствии с предварительной информацией сотрудников Национальной полиции, очагом возгорания в палатке стала установленная внутри буржуйка.

Протест под Радой: в Мариинском парке сгорела палатка митингующих


Как ранее уже сообщалось, с 17 октября 2017 года под зданием парламента Украины проходит акция, участники которой требуют немедленно отменить в стране депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство и создать Антикоррупционный суд. Немного позже после своего начала, митингующие также потребовали от депутатов принять закон об импичменте президента.
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