Протест под Радой: в Мариинском парке сгорела палатка митингующих

В сообщении Национальной полиции Украины в городе Киеве говорится: «В 9 часов 40 минут сотрудники правоохранительных органов заметили задымление в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины. Находившиеся на дежурстве в то время и полицейские, и спасатели незамедлительно бросились к месту инцидента, а после потушили палатку, которая горела». Сообщается также, что в результате пожара никто из людей не пострадал. А в соответствии с предварительной информацией сотрудников Национальной полиции, очагом возгорания в палатке стала установленная внутри буржуйка.
Как ранее уже сообщалось, с 17 октября 2017 года под зданием парламента Украины проходит акция, участники которой требуют немедленно отменить в стране депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство и создать Антикоррупционный суд. Немного позже после своего начала, митингующие также потребовали от депутатов принять закон об импичменте президента.