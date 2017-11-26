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В Украине снова начнут строить военные корабли

В Украине снова начнут строить военные корабли
Кабмин Украины утвердил возобновление финансирования программы строительства военных кораблей типа «Корвет», передает replyua.net со ссылкой на опубликованное постановление правительства от 22 ноября. В документе говорится о том, что в Украине будут построены четыре корабля типа «Владимир Великий».

На строительство этих кораблей планируется потратить 32 миллиарда гривен. В будущем году на первый корвет потратят более 1,4 миллиарда гривен, а передать ВМС его должны в 2022 году. Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут украинским ВМС в 2024-м. До 2028 года будут построены еще два судна. Также программа предусматривает закупку корабельного боезапаса, в том числе противокорабельных ракет. На это потратят 3,5 миллиарда гривен.

В сообщении говорится, что судно будет практически незаметным для современных радаров благодаря обводам корпуса. Корабль будет оснащен новейшей РЛС, произведенной в Украине, современным комплексом связи и гидроаккустической системой.
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