Политикам все равно на историю и миллионы убиенных, теперь они пользуются «геноцидом» для собственного пиара

Сегодня, благодаря некоторым политикам, таким как Юлия Тимошенко, происходит обесценивание и профанация термина «геноцид». Повышение тарифов называют «геноцидом», инфляцию – тоже «геноцид». Это дилетантские оценки, которые не базируются на юридическом знании. Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, автор правовой оценки Голодомора 1932-33 года как геноцида Владимир Василенко.
По его словам, люди, которые употребляют термин «геноцид» в подобных контекстах, выдают свои желания за реальность, не зная о том, какова действительная квалификация этого преступления и какие это преступление имеет признаки.
Эксперт отметил, что политики сами того не подразумевая, делают медвежью услугу Украине, нивелируя само понятие о геноциде в годы голодомора. Дошло до того, что даже не все юристы понимают, что записано в статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Речь идет об уничтожении этнической, расовой, религиозной и национальной группы, к тому же цель – уничтожить одну из групп как таковую.