«Шахтер» опять хочет усидеть на двух стульях, и в чемпионате Украины играть и своих «ватных» болельщиков не обидеть, – блогер

Футбольный клуб «Шахтер» отказался поддержать воинов АТО, запретив детям воинов АТО выйти с футболистами перед матчем на поле в футболках «мій тато – герой». Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Фурса, вроде бы и не новость, но каждый раз удивляемся. В 2014 году удивлялись, когда Ринат Ахметов пытался усидеть на двух стульях, не злить московских партнеров, своих кредиторов из российских банков. Чем это все закончилось мы уже хорошо знаем.
По словам Сергея Фурсы, «Шахтер» больше не играет на «Донбасс арене» и этот же «Шахтер» не желает сейчас поддерживать воинов АТО. Опять хотят на двух стульях усидеть, и в чемпионате Украины играть и своих «ватных» болельщиков не обидеть. План их ясен, большая часть болельщиков «Шахтера» ведь не считает воинов АТО героями или, по крайней мере, менеджмент клуба в этом уверен.
«В этой всей истории обидно только, что «Роттердам плюс» оплачивают болельщики других клубов, которые считают украинских солдат героями, но за чьи деньги получают зарплату и тот самый менеджмент и их ручные бразильцы», – резюмировал блогер.