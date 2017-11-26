валюта
СпецтемаБлогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

И это вовсе не сало: эксперты назвали продукт, который рекордно подорожал с начала года

И это вовсе не сало: эксперты назвали продукт, который рекордно подорожал с начала года
С начала текущего года рекордный рост цен был зафиксирован на баклажаны. Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, Дмитрий Сологуб, член правления Нацбанка Украины, заявил о том, что на протяжении 2017 года баклажаны подорожали на 439 процентов, и это абсолютный рекорд.

"Я задаю журналистам вопрос: какой товар за последний год подорожал больше всего? Еще никто не ответил. Баклажаны - 439%", - заявил Сологуб. Также он рассказал, что на втором месте по темпам подорожания остаются кабачки, а тройку лидеров замыкают арбузы. Ранее эксперты приводили совсем другую статистику и заявляли о том, что продуктом, который быстрее всего дорожал в Украине с начала года, стало сало.

По словам специалистов, в некоторых регионах сало подорожало на сто процентов, однако рекордсменом по ценам стал Киев. Также в этом году рекордно выросли цены на яйца, свинину, говядину, некоторые овощи и молочную продукцию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
25 ноя 2017
15498

Блогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Как передает replyua.net, Радио Свобода записало с Юлией Тимошенко небольшое интервью, задав лидеру ВО «Батькивщина» всего один вопрос: «Украинский институт национальной памяти попросил некоторых

25 ноя 2017
5645

Мартынюк: уже во время Третьего Голодомора там, где была УПА, никто от голода не опухал

Голодомору 1932-33 предшествовали три большие кампании «добровольной сдачи оружия» - последнюю русские с размахом провели в УССР 1928 года. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из

25 ноя 2017
3653

Важная победа Порошенко: ЕС согласился участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины

Как передает replyua.net, кто бы что ни говорил о пробуксовке реформ в Украине, о том, что в стране ничего не меняется, европейцы на саммите Восточного партнерства признали, что довольны реформами в

Последние новости

Политикам все равно на историю и миллионы убиенных, теперь они пользуются «геноцидом» для собственного пиара

«Шахтер» опять хочет усидеть на двух стульях, и в чемпионате Украины играть и своих «ватных» болельщиков не обидеть, – блогер

И это вовсе не сало: эксперты назвали продукт, который рекордно подорожал с начала года

Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Муждабаев: Саакашвили должен немедленно извиниться перед украинскими журналистами

Шабранский проиграл поединок против российского боксера

Эксперт рассказал, кто в России возьмет под контроль «ЛНР»

Эксперты назвали девять профессий, которые исчезнут через несколько лет

На острове Бали взорвался вулкан

Сазонов: «Жизни Плотницкого все еще угрожает опасность»

В водохранилищах Крыма практически нет воды, прекращен сброс для восточных регионов полуострова, - Джеппаров

ККД депутатов-оппозиционеров оказался самым низким в Раде

Манн: «Все эти пышные саммиты напоминают эпоху советского застоя»

Украинский фермер рассказал о трюфельном бизнесе

Казанський: те, що сталося в Луганську, для Росії невигідно, бо показує всьому світові, що Кремль побудував в «ЛНР» бантустан

Тука: «Тезис о том, что надо отрезать Донбасс, не работает»

Как празднуют Новый год в России: якуты слепили новогоднюю ёлку из навоза

Из-за медицинской реформы в Украине могут возникнуть проблемы с выездом скорой помощи

Журналистка: Саакашвили, кажется, до сих пор не понял, что со своим мировоззрением он выбрал не ту страну

Старейший завод «Новый свет» в Крыму выставлен на продажу

 Новости за день