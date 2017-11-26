И это вовсе не сало: эксперты назвали продукт, который рекордно подорожал с начала года

С начала текущего года рекордный рост цен был зафиксирован на баклажаны. Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, Дмитрий Сологуб, член правления Нацбанка Украины, заявил о том, что на протяжении 2017 года баклажаны подорожали на 439 процентов, и это абсолютный рекорд.
"Я задаю журналистам вопрос: какой товар за последний год подорожал больше всего? Еще никто не ответил. Баклажаны - 439%", - заявил Сологуб. Также он рассказал, что на втором месте по темпам подорожания остаются кабачки, а тройку лидеров замыкают арбузы. Ранее эксперты приводили совсем другую статистику и заявляли о том, что продуктом, который быстрее всего дорожал в Украине с начала года, стало сало.
По словам специалистов, в некоторых регионах сало подорожало на сто процентов, однако рекордсменом по ценам стал Киев. Также в этом году рекордно выросли цены на яйца, свинину, говядину, некоторые овощи и молочную продукцию.