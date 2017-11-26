В водохранилищах Крыма практически нет воды, прекращен сброс для восточных регионов полуострова, - Джеппаров

Ссылаясь на данные подконтрольного Российской Федерации комитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма, Джеппаров сообщил: «Наполнение наливных хранилищ воды, в частности, Ленинского, Станционного, Феодосийского, а также Самарлинского, осуществляются путем сброса воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ по руслу регги Биюк-Карасу через возведенныйй комплекс гидротехнических сооружений в Северо-Крымский канал. Из-за того, что в Тайганском и Белогорском водохранилищах наблюдается минимальный объем воды, сброс ее из этих хранилищ был прекращен».
Как известно, хранилище воды Белогорское расположено в русле реки Биюк-Карасу, которая берет свое начало с наиболее полноводного истока на Крымском полуострове – Карасу-Баши. Ранее, до аннексии Крыма Россией, Украина поставляла на полуостров до 85 процентов потребностей АРК в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после «референдума» в 2014 году, поставки воды были прекращены.