Украинский фермер рассказал о трюфельном бизнесе

Александр Джига, фермер из Винницы, занимается выращиванием трюфелей, продавая их в украинские рестораны. Как передает replyua.net, в интервью The Ukrainian Farmer Джига рассказал о собственной плантации трюфелей.
«С плантации в зависимости от вида трюфеля может быть собрано в первый год от 4 кг/га и выше. Рекорд – 250 кг/га. Средняя урожайность – 80-150 кг/га. Первые инвестиции составляют 5-10 тыс. евро/га, чтобы заложить плантацию. В эту сумму входит посадочный материал, плата за работу, анализ почвы и ее подготовка, капельное орошение, ограждение. Окупятся эти вложения через 8-9 лет», - заявил фермер.
По его словам, с каждым годом урожайность повышается, доходы резко растут, и этот бизнес очень прибыльный, учитывая стоимость килограмма трюфелей. Каждый год расходы Джиги составляют не больше 500 евро на гектар, и со временем фермер расширит свою плантацию до двадцати гектаров. По мнению фермера, бизнес на трюфелях станет очень выгодным в Украине примерно через двадцать лет.