Из-за медицинской реформы в Украине могут возникнуть проблемы с выездом скорой помощи

Уже совсем скоро украинцы могут столкнуться с довольно серьезной проблемой – после введения медицинской реформы в стране по вызову пациентов будут приезжать только водитель, который теперь станет «медицинским техником», и парамедики, однако у них не будет такой обязанности, как обязательный вызов на дом.
Как передает replyua.net, об этом Ольга Скрипник, обозреватель отдела медицины, науки и образования, пишет в своей статье на ZN.ua. Скрипник напомнила украинцам, что в октябре этого года были упразднены сразу несколько профессий, в том числе и врач-терапевт участковый, а также фельдшер по медицине неотложных состояний. Эксперт считает, что медицинские работники совершенно не готовы к изменениям, скоро их начнут сокращать, а со скорой помощью возникнут проблемы. «Квалификационные требования к фельдшерам и парамедикам абсолютно разные. Профессию отменили, а что нам делать дальше? МЗ не дает никаких рекомендаций», - приводит Скрипник заявление Натальи Стаховой, старшего врача Центра экстренной медицинской помощи.
Также Стахова отметила, что парамедики и водители будут выезжать на экстренные вызовы – на случаи, произошедшие в общественных местах и на улице, а вот на квартиру к пациенту они ехать не обязаны, и, если у пациента инфаркт или инсульт, парамедик не приедет на дом.