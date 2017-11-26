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Палий: «История с Плотницким показала, что жители Донбасса ничего не имеют против переворота»

Палий: «История с Плотницким показала, что жители Донбасса ничего не имеют против переворота»
История с изгнанием Игоря Плотницкого и с переворотом в «ЛНР» сломала всю конструкцию, выстраиваемую российской пропагандой в течение последних четырех лет. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет историк и политический аналитик Александр Палий.

«По легенде в 2014 году жители Донбасса восстали против «государственного переворота» и «хунты», которая свергла «легитимного президента». Но история с Плотницким доказывает, что на самом деле жители Донбасса не видят ничего плохого в перевороте и вовсе не выказывают желания протестовать против хунты. Антимайдан никогда на самом деле не выступал за законность», - пишет Палий. По его словам, участники Антимайдана плевали на Януковича и украинскую Конституцию, потом они плевали и на Плотницкого, и Майдан стал лишь поводом для всех тех людей, которые ненавидят Украину, и они во время Майдана об этом громко заявили.

Палий подчеркнул, что все рассказы про «государственный переворот» и «хунту» были придуманы уже по ходу разворачивающихся событий, потому как открыто нельзя было сказать «мы ненавидим украинцев и Украину».
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