Вся ответственность за преступления СССР лежит на России, - Порошенко

В частности, на мероприятии Порошенко заявил: «Мне очень бы хотелось, чтобы в Российской Федерации произошли такие реформы, при которых ее новая элита тоже бы признала Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Россия записала сама себя в правопреемницы Советского Союза. Соответственно, есть у нее желание, или нет, но она, таким образом, взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за преступления советского режима».
В это же время гарант Конституции Украины отметил, что в Российской Федерации «эти преступления оправдывают конфискацией зерна в жителей украинских сел, что смогло обеспечить индустриализацию средствами». Также Порошенко добавил: «Получается, украинские крестьяне под принуждением отдавали свои жизни, чтобы дать обеспечение великодержавному величию России. Оно, собственно говоря, так и было». При этом президент жестко раскритиковал возрождение культа Иосифа Сталина в России.