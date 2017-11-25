Россия ответственна за действия СССР – Порошенко

За все преступления, которые совершали власти Советского Союза, полностью несет ответственность Российская Федерация. Как передает replyua.net, такое заявление сегодня озвучил президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятий, посвященных жертвам Голодомора, сообщили в пресс-службе украинского лидера.
«Хочется, увидеть в России такие изменения, при которых представители ее новой элиты также признали бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Российская Федерация сама записала себя в правопреемницы Советского Союза. Таким образом, желает она того, или нет, но Москва взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за преступления, совершенные советским режимом», - заявил Порошенко.
В то же время, он добавил, что в России «эти преступления оправдывают конфискацией зерна в украинских селах, которая обеспечила средствами индустриализацию». Поэтому, подчеркнул Порошенко, «украинских крестьян принудительно лишали жизни, чтобы обеспечить великодержавное величие России. Так оно, собственно, и было», - добавил Порошенко.