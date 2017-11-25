Неизвестные в Сумской области осквернили памятник жертвам Голодомора

В ночь с пятницы на субботу в городе Конотоп в Сумской области неизвестными преступниками был поврежден памятник жертвам Голодомора. Как передает replyua.net, такую информацию в интервью журналистам сообщил руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Конотопа Вадим Фещенко на своей станице в социальной сети Facebook. «Это не простой акт вандализма – речь идет об акте сепаратизма в Конотопе. У нас такое не раз происходило не раз. Точно так же было и с памятником Небесной Сотни», - подчеркнул Фещенко. Согласно его информации, памятник был облит чем-то, напоминающим машинное масло.
В свою очередь, в интервью «УНИАН» сотрудники отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, уже внесли этот фак в Единый реестр досудебных расследований и начали проводить проверку.
Как известно, глава украинского государства Петр Порошенко предложил принять закон, вводящий ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста. Сегодня в Украине и 32 странах мира чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.