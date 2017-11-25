Невероятно, но факт: Бастрыкин признал присутствие россиян в зоне АТО

В обнародованном сообщении говорится: «Бастрыкин Александр Иванович пояснил, что в настоящее время Следственным комитетом ведется уголовное преследование военных преступников и националистов, по вине которых на юго-востоке Украины гибнут мирные граждане, а также наши соотечественники». Стоит отметить, что говоря о «националистах» и «военных приступниках», Бастрыкин подразумевал чиновников и украинских военнослужащих, против которых Следком России начал уголовные дела. А кого он имел в виду под словом «соотечественники», и без лишних объяснений всем понятно.
Также стоит отметить, что в числе украинцев, против которых СК РФ возбудил уголовные производства, есть глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак со своими заместителями, а также руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Минобороны Виктор Муженко со своими замами. Со слов главы российского Следкома, ведомство с 2014 года возбудило 196 уголовных дел в отношении граждан Украины.