Романенко: В «Л/ДНР» живет не народ, а безропотное население, которое устраивает любая власть

Наиболее сильным ударом по концепции так называемых «Л/ДНР» стала вчерашняя новость об отставке главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого «в связи с контузией». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Юрий Романенко. По его мнению, местное население никаким образом не прореагировало на факт, можно сказать, силового захвата власти в ОРДЛО. И это при том, что в 2014 году жители ныне оккупированных территорий критиковали Евромайдан.
«Вот сами подумайте: 3 ноября 2014 года Игоря Плотницкого избрали на пост главы «ЛНР» 63,17% голосов, работает не покладая рук на благо «республики», зачищает ее от «героев» типа батьки Дремова. В целом, можно сказать, ничего не предвещало беды. И вот Плотницкого свергает хунта, которая издевательски указывает, что «глава» ушел в отставку «из-за контузии» на колчаковских фронтах. А население «ЛНР», которое восстало «против хунты Майдана в 2014» спокойно проглотило «хунту Пасечника» в 2014 году оно проглотило «хунту Майдана». Не было в 2014 никакого «восстания», — написал Романенко.
Политолог уверен, что население оккупированных территорий не способно на гражданскую активность, поскольку на половину состоит из пенсионеров.