В «ЛНР» заявили об убийстве и пленении ВСУшников

Согласно словам террориста, украинские военнослужащие имели в своих планах «проникнуть в «Луганскую народную республику» в районе поселка Фрунзе и сделать там провокационные действия». При этом боевик добавил, что боец ВСУ, который получил ранение, был эвакуирован с места происшествия. Медики предоставили ему первую необходимую помощь, а потом он был доставлен в больницу Кировска. По словам боевика, тела убитых украинцев террористы передали родственникам для захоронения на территорию, подконтрольную властям Украины в районе населенного пункта Счастье. Также, по словам сепаратистов, во время передачи «груза-200» присутствовали представители СММ ОБСЕ и СЦКК.
А вот в пресс-центре штаба Антитеррористической операции, в свою очередь, не подтвердили такую информацию. Василий Лабай, пресс-офицер центра АТО, рассказал журналистам: «В настоящее время мы не располагаем такой информацией. Мы видели это видео, однако не можем подтвердить эти данные. Сейчас информацию проверяют компетентные органы».