Муженко: Нужно переформатировать силы АТО с учетом введения миротворцев ООН

Глава Генштаба украинских Вооруженных сил генерал Виктор Муженко заявил в интервью изданию «Тиждень.ua», что силы и средства антитеррористической операции должны быть переформатированы с учетом введения миротворческого контингента ООН, передает replyua.net.
«Прежде всего, имеется в виду необходимость переформатирования АТО и ее соответствие будущему закону, который известен как закон о деоккупации. Мы также хотим предложить переформатирование сил и средств, принимающих участие в АТО, принимая во внимание введение миротворцев», – сказал Муженко.
Он также добавил, что в деталях вести разговор относительно необходимых мер и сроков введения на Донбасс военных пока рано, пока не будет принято конкретное решение о введении миротворцев ООН и обозначении ее состава. «Но в данном плане ведется подготовительная работа, и если политическое руководство определило это в качестве приоритета, то нам к этому нужно готовиться. Кстати, эти вопросы я не так давно обсуждал с одним из заместителей генерального секретаря ООН, когда был в Соединенных Штатах с визитом. Нужно понимать все детали того, к чему должны быть готовы ВСУ», – добавил глава Генштаба.