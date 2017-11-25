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Порошенко требует наказывать тех, кто не признает Холокост и Голодомор

Порошенко требует наказывать тех, кто не признает Холокост и ГолодоморВ Украине уже давно пора ввести ответственность за внедрение проекта закона о наказуемости за непризнание Холокоста и Голодомора. С таким заявлением во время мероприятия памяти жертв Голодомора в Украине, 25 ноября выступил действующий президент страны Петр Порошенко, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского лидера.

В частности, гарант Конституции Украины отметил, что и наши дети, внуки, правнуки должны знать, что то трагическое время, это не был просто искусственный голод, а тщательно спланированный голодомор. Верховный главнокомандующий добавил: «Более того, это был геноцид. Все его признаки были определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года. Чтобы в каждом уголке нашего мира осознали, что не признавать Голодомор – это так же аморально, как и опровергать реальность Холокоста».

Кроме того Петр Порошенко напомнил, что в настоящее время четырнадцать стран мира на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом, а тем временем дипломатия Украины активно продолжает доносить истину всем странам мира.
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