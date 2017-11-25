Эксперты пояснили, почему Кремль оставил Плотницкого в живых

Опасность жизни уже экс-главаря самопровозглашенной «ЛНР» по-прежнему существует, однако в настоящий момент он сумел «выторговать» самому себе гарантию физической неприкосновенности. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Апострофа» озвучил политолог из Донецка Кирилл Сазонов. «Это еще н факт, что в будущем Плотницкого оставят в живых, однако пока что он смог сохранить себе жизнь, что просто замечательно для него. Лучшего лотерейного выигрыша для себя он не мог получить», - пояснил Сазонов.
В свою очередь, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук не сомневается, что Плотницкому его жизнь спасло наличие связей.
«У него в силовых структурах остались верные руководители структурных подразделений. В том числе, это начальник разведки «2-го армейского корпуса ЛНР». В целом, он мог привлечь все подразделения разведки. Но, не желая усугублять конфликт, в Москве, наиболее вероятно, Плотницкому дали гарантии физической неприкосновенности. Поэтому теперь у него будет статус почетного пенсионера на российской территории», - сделал вывод Тымчук.