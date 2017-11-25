Ликвидацию руководства «ЛНР» координировал Вагнер, - СБУ

Так, согласно данным ведомства, Вагнер имеет непосредственное отношение к зачисткам в террористической «Луганской народной республике» в координации с так называемым министров «МВД ЛНР» Игорем Корнетом. В сообщении также отмечается: «Именно руководитель ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин и Корнет Игорь под непосредственным кураторством Федеральной службы безопасности Российской Федерации командовали операцией по ликвидации главарей, а также зачисткой незаконных вооруженных формирований «Бэтмена», «Фомы», Косогора и других военных группировок казаков на Донбассе».
Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили переговоры, на аудиозаписях которых можно услышать конкретные детали вышеприведенных событий, в частности и доказательства о личной инициативе Игоря Корнета в уничтожении своих бывших «побратимов по боевым действиям». В пресс-службе СБУ также добавили, что не исключают аналогичный сценарий развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в «ЛНР».