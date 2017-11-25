Муженко назвал главную цель учений России и Беларуси

Виктор Муженко, начальник Генштаба ВСУ, заявил о том, что одной из главных задач военных учений России и Беларуси, которые проходили в сентябре, являлась отработка совместных действий двух стран в западном стратегическом направлении, передает replyua.net со ссылкой на «Тиждень».
«Они отрабатывали оперативные планы, проверяли войска и расчеты в соответствии с ними. Кроме того, были созданы соответствующие материальные запасы, необходимые для развертывания мощной группировки на территории Беларуси», - отметил Муженко. По его словам, несмотря на то, что эти учения охватили почти всю Россию, их заявляли как учения двух стран, но количество техники и военных свидетельствует о том, что именно российские войска выполняли основные задачи.
«Мы видим, что дополнительной целью было, в частности, проведение информационно-психологической операции против НАТО, руководства Альянса, прежде всего США», - заявил Муженко. Он отметил, что во время учений отрабатывались вопросы и обороны, и наступательного характера, а Россия лишь привлекла дополнительно белорусские войска.