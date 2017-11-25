Стало відомо, скільки українців вважають Голодомор геноцидом

Переважна частина населення України вважають, що Голодомор 1932 – 33 років був геноцидом українського народу, хоча не підтримують таку точку зору 13 відсотків громадян. Як інформує replyua.net, такими є дані опитування, яке у вересні поточного року провели експерти Соціологічної групи «Рейтинг». Зокрема, на думку 77 відсотків опитаних українців, Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погоджуються з цим 13 відсотків, досі не визначилися – 11 відсотків.
У порівнянні з минулим роком (72 відсотки) показник тих, хто визнає Голодомор геноцидом, зріс на 5 відсотків, проте порівняно з 2015 роком (80 відсотків) даний показник зменшився.
Точку зору про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють більша частина мешканців Заходу країни (91 відсоток), більшість опитаних у центральних областях (84 відсотки), дві третини на півдні (65 відсотків) та понад половини східних регіонів (56 відсотків). Найбільша кількість прихильників цього твердження серед осіб, які у повсякденному житті спілкуються українською мовою та сільського населення. Щодо вікового розрізу тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, то він коливається від 72 до 80 відсотків у різних категоріях.