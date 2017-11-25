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Бекешкина: «Самый тяжелый удар по «Новороссии» нанес опрос 2014 года»

Бекешкина: «Самый тяжелый удар по «Новороссии» нанес опрос 2014 года»
Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократические инициативы», рассказала о том, что самый тяжелый удар по идее «Новороссии» нанес опрос, который проводился еще весной 2014 года, информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua.

«Я хочу отметить очень важную работу, которую выполнил еще в апреле 2014 г. Киевский международный институт социологии. Тогда репрезентативно для каждой области были опрошены респонденты в восточных и южных областях. И стало хорошо видно, что в целом нет никакого единого Южного Востока. Он четко делится на Луганскую, Донецкую области и — остальные», - заявила Бекешкина. Также она подчеркнула, что исследование на самом деле сыграло большую роль в том, что идея «русского мира» не нашла поддержки.

Бекешкина отметила, что исследование нанесло непоправимый удар по концепции «Новороссии», и оно реально доказало, что «Новороссии» просто не существует. Напомним, что 24 ноября глава «ЛНР» Игорь Плотницкий ушел в отставку по «состоянию здоровья». Многие эксперты не исключают, что «ЛНР» и «ДНР» могут объединиться.
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