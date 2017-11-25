Важная победа Порошенко: ЕС согласился участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины

Как передает replyua.net, кто бы что ни говорил о пробуксовке реформ в Украине, о том, что в стране ничего не меняется, европейцы на саммите Восточного партнерства признали, что довольны реформами в Украине. Именно поэтому призиденту Порошенко удалось достичь один из конкретных результатов – это предоставление Украине макрофинансовой помощи, именно помощи, а не кредита. Еще одно достижение – создание совместного авиапространства ЕС с Украиной.
Как отметил в эфире одной из радиостанций политолог Ростислав Томенчук, на саммите не обошлось без обсуждения вопроса по возможному присутствии ЕС в решении конфликтных вопросов на территории стран Восточного партнерства. Это приближает нас к дальнейшему развертыванию этой дискуссии по возможной поддержке и миссии ЕС в Донбассе. Это первые шаги для дальнейшего развертывания этой темы.
«То есть пусть и не очень четко, но ЕС согласился, что он при определенных обстоятельствах может участвовать в миротворческой миссии. Это очень осторожно прописано. Речь не идет, что приедут вооруженные полицейские или военные формирования ЕС. Здесь идет речь о возможности участия Европейского Союза. Это важно для того, чтобы дальше продвигаться на переговорах на разных площадках», – пояснил эксперт.