При Януковиче все же была альтернатива: известный публицист сравнил борьбу за власть в России и Украине

По убеждению известного украинского публициста Виталия Портникова, в Российской Федерации никогда не было реальной борьбы политических деятелей и конкуренции на выборах, в то время, как в Украине она была постоянно, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
«В России как таковая политическая жизнь, позволявшая альтернативным кандидатам в принципе быть участниками политических процессов, отсутствует. На самом деле политическая жизнь – это то, что сейчас наблюдается в Украине», - рассказал Портников. Журналист пояснил, что в Украине даже при президентстве Виктора Януковича в Верховной Раде была оппозиция, которой предоставлялось право озвучить свое мнение в средствах массовой информации.
«Половина избирателей даже в условиях авторитарного режима Виктора Януковича голосовали за политические силы, представляющие альтернативу действующему президенту Украины, целью которых было смещение его власти и избрание некой альтернативной фигуры на пост главы государства», - объяснил журналист. Публицист подчеркнул, что отметил, что вся российская «парламентская оппозиция» поддерживает взгляды правящей партии по всем главный вопросам – оккупации Крыма и военных действий на Донбассе.