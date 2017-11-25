ОБСЕ показала видео обстрела боевиками Донецкой фильтровальной станции

Из-за непрекращающихся обстрелов пророссийскими боевиками ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции приблизилась к катастрофической. Как передает replyua.net, на своем канале в Youtube представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали видео произошедшей в этом районе ночной перестрелки. «На минувшей неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала несколько сотен нарушений прекращения огня», — подчеркивается в тексте описания к ролику.
После визита на Донецкую и Верхнекамиускую фильтровальные станции, первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что позиции представителей украинских Вооруженных сил и пророссийских боевиков самопровозглашенной «ДНР» находятся в опасной близости к Донецкой фильтровальной станции, сообщает «Радио Свобода». Со слов Хуга, такая ситуация непременно приведет к катастрофе в связи с тем, что на объектах находятся химикаты.
Ранее в представительстве СММ ОБСЕ рассказали, что им пришлось ограничить режим патрулирования из-за так называемого «переворота» в Луганске.