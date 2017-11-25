Врач из Донбасса рассказал о неутешительном прогнозе о будущем региона после смены власти в «ЛНР»

Результатом политики Леонида Пасечника, ставшего новым лидером так называемой «ЛНР» после вчерашней отставки Игоря Плотницкого, станет в значительной мере более приближенная к России политика, чем ранее, а шансы на то, что Луганская область вернется в состав Украины, сводятся к минимуму. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем Facebook-аккаунте представил врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские пропагандисты называют «Доктором Смерть».
В том числе, он считает, что политика «МГБовца» Пасечника будет в значительной мере жестче по сравнении с политикой его предшественника Плотницкого.
«В общем… По крайней мере, средней паршивости для Украины прогнозы, касающиеся «ЛНР» уже оправдались. Харизматического «себе на уме» в некоторой степени (показательно) идейного мегамздуна Плотницкого по указанию из Кремля изменил кадровый шпик, активный сторонник России, но в то же самое время, умелый приспособленец, имеющий огромный опыт Пасечник. В его паршивости для Украины нет сомнений, так как надельный князек Колывано заменен Российской Федерацией на гораздо легче управляемого бывшего сотрудника СБУ – «МГБовца», — отметил он.