Плотницкий вернется в «ЛНР» и будет работать над Минскими соглашениями – СМИ

Главарь непризнанной «ЛНР» Игорь Плотницкий, подавший, согласно информации представителей боевиков, в отставку, намерен вернуться в Луганск чтобы работать над выполнением Минских соглашений. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты издания «Новая газета» сославшись на собственные источники. Согласно данным издания, никаких претензий к своему предшественнику «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник не имеет. В ходе конфликта Плотницкого с «главой министерства внутренних дел ЛНР» Игорем Корнетом он сохранял нейтральную позицию.
Помимо этого, собеседники газеты отметили, что Плотницкий будет оставаться гарантом Минских договоренностей, а новое новые руководители «ЛНР» не планируют отказываться от их выполнения, в частности, это касается процесса обмена пленными.
Стоит отметить, что накануне, 24 ноября «министр госбезопасности ЛНР» сообщил, что глава «республики» Плотницкий написал заявление об отставке в связи с плохим состоянием здоровья, а его назначили уполномоченным от Луганска по исполнению Минских соглашений.