ЕС поможет Украине с деньгами, но при одном условии

Как передает replyua.net, президент Украины Петр Порошенко заявил о существовании договоренностей с ЕС о макрофинансовой помощи в объеме минимум 1,8 миллиарда евро, а возможно и больше. По словам украиснкого политолога Алексея Голобуцкого, важно отметить, что речь идет именно о помощи, а не кредите. Основные условия те же: продолжение реформ, прежде всего антикоррупционных.
«Да, «блины» выходят довольно комковатыми: НАЗК и НАБУ придется еще реорганизовывать и переналаживать работу, притом явно не один раз, пока они наконец-то не начнут эффективно выполнять прописанные в законах функции. ДБР вообще пока «табула раса», наполнение реальным содержанием только-только начинается», – отметил Голобуцкий. Он добавляет, что прокуратура понемногу превращается во что-то соответствующее цивилизованным, а не «совковым» понятиям о функциях и роли прокуратуры. О судах пока промолчим.
Эксперт отмечает, еврочиновники видят реальные усилия и понимают, что настолько глобальные изменения не могут быть моментальными. Собственно, отсюда и поддержка: это знак, что усилия Украины замечены и оценены.