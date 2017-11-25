Луганск содрогнулся от взрыва, есть пострадавшие

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «На улице Шелкового в городе Луганске из-за взрыва ручной гранаты минно-взрывные травмы получили три женщины». При этом боевик добавил, что пострадавшие, которые были госпитализированы в «республиканскую больницу», находятся в тяжелом состоянии. Дахненко также добавил, что в настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что в ночь на 23 ноября в городе Донецке, который временно находится под контролем сепаратистов, на военных складах террористов произошли взрывы. В результате погибли люди. В частности, в сообщении говорилось: «Этой ночью в Донецке на двух военных объектах раздались взрывы. Есть жертвы. Захарченко строго запретил чиновникам псевдореспублики давать какие-либо комментарии по поводу этого инцидента и предупредил о недопустимости утечки информации в СМИ».