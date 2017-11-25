Неизвестные совершили попытку напасть на воинскую часть в Виннице

Вчера примерно в 22:00 группа неизвестных лиц совершили попытку нападения на часового в одной из воинских частей Винницкого гарнизона. Как передает replyua.net, такая информация размещена на Facebook – странице Командования Воздушных Сил ВСУ.
«Военнослужащий, в ходе выполнения обязанностей в карауле, четкими и решительными действиями смог предупредить нападение неизвестных лиц на военный объект, после чего оперативно сообщил о нарушителях в караульное помещение. На протяжение считанных минут на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления. Злоумышленники обратились в бегство», — подчеркивается в сообщении. Информация о ранениях и жертвах не поступала, оружие и боеприпасы в наличии. Правоохранители работают в части, разыскивая злоумышленников.
«Руководство Винницкого гарнизона в который раз подчеркивает, что личный состав, выполняющий задачи по охране военных объектов, постоянно несет службу пристально, не поддаваясь на провокации и готов применять оружие в соответствии с требованиями Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.