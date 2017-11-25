Гройсману предложили «порешать», чтобы тендера как-то выигрывали «свои», потому что украинские

Как передает replyua.net, во вчерашнем общении премьера Гройсмана с журналистами в Полтаве одна из журналисток спросила о процессе обеспечения газодобычи на Полтавщине: «С 15 лотов на тендере только 1 выиграла украинская компания. Возможно, мы дадим украинским компаниям заработать на этом рынке?». Премьер ответил какими-то рациональными тезисами: что на глубину более, чем 5 км наши сегодня пробиваются по 3 года, а зарубежные специалисты со своим оборудованием – 120 дней, а поскольку ситуация у нас критическая, то ждать несколько лет просто не можем себе позволить.
Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Алексей Голобуцкий, на самом деле здесь важен другой аспект – коррупционный. Ведь это оно и есть: мы против коррупции – но кум пусть «поришает». Сказано же было: тендер прозрачный, с четкими условиями и выиграли его те компании, которые предложили максимум услуг за минимальную цену и минимальный срок. Это уже не та ситуация, когда проводились псевдо-тендеры одного участника «потому что другие не появились вовремя». Это не тендеры с условиями, которые подробно описывали только одного возможного победителя. Это действительно максимально прозрачный тендер с кучей участников. Выиграли лучше.
«Здесь такое простое, как двери предложение: «А давайте тендеры будут выигрывать наши, а не лучшие?». И ни журналистке, ни другим присутствующим наверняка в голову не пришло, что это и есть базис для тотальной коррупции. Разве они не «хотели как лучше всем»? Просто пусть бы как-то комиссия сделала, чтобы выиграл свой, а тогда – чтобы выиграл зять мэра, а тогда – племянник замминистра. Это только из лучших намерений – ведь свои, то украинские компании!», – отметил политолог. По его словам, отсюда следует диагноз: общество хронически, генетически коррупционное, не замечает этого и не видит ничего плохого в действительности в недопустимых для здорового государства вещах и лечить это придется долго, несколько поколений точно.