ЧП в Харьковской области: кошка задушила трехмесячного ребенка

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В четверг, 23 ноября в Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие с летальным исходом – кошка задушила трехмесячного мальчика, о чем сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, пишет replyua.net.Отмечается, что несчастный случай произошел 23 ноября в Дергачевском районе в селе Цуповка. В 19 часов 00 минут в местное отделение полиции от жителей поступило сообщение о гибели младенца. Незамедлительно на место ЧП прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальной превенции, а также эксперты-криминалисты. По предварительным данным было установлено, что родители вывезли коляску с ребенком на улицу, чтобы прогуляться. Однако сделав это, они оставили малыша на некоторое время одного.В сообщении НПУ отмечается: «Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску забралась кошка и легла ребенку на лицо. Предварительные выводы специалистов говорят, что смерть младенца наступила из-за асфиксии». Данная информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 166 УК Украины – «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство».